Импичмент Байдена: Палата представителей США проголосовала за расследование

Палата представителей США 13 декабря проголосовала за официальное разрешение по расследованию для импичмента президента Джо Байдена. Это стало возможным из-за республиканского большинства в нижней палате парламента, выступающей против главы Соединенных Штатов.

Это решение Палата представителей США приняла не имея прямых доказательств незаконного обогащения Джо Байдена. Однако принять самое решение об импичменте президента Конгресс США вряд ли сможет.

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Республиканцы стремятся объявить Байдену импичмент

Журналисты Reuters рассказали, что решение приняли 221 голосом против 212. Речь идет об обвинениях республиканцев против президента Байдена относительно вероятных неправомерных финансовых доходов его сына Хантера Байдена от коммерческой деятельности за рубежом, в частности в Украине и Китае, во время пребывания Байдена в должности вице-президента. Однако никаких конкретных доказательств в поддержку этих утверждений предоставлено не было.

Авторы материала отметили, что республиканцы три месяца до этого инициировали неофициальное расследование по этому поводу. Благодаря недавнему голосованию они получили дополнительные юридические инструменты для давления на администрацию Байдена, чтобы она сотрудничала и разрешила эту проблему.

В то же время в Белом доме немедленно отклонили это расследование, назвав его необоснованным и политически мотивированным.

Президент Байден в ответ на действия республиканцев раскритиковал их за пренебрежение его просьбами о приоритетах внутренней политики и увеличении финансирования Украины и Израиля.

Вместо того чтобы сосредоточиться на улучшении жизни американцев, они решили атаковать меня безосновательными обвинениями,

– заявил он.

Журналисты отметили, что очень маловероятно, что процедура республиканцев приведет к отстранению президента Байдена от должности. Ведь Палата представителей уже пыталась это сделать с 45 президентом США Дональдом Трампом.

Поэтому даже если Палата представителей проголосует за импичмент, следующим решающим шагом будет голосование в Сенате, где для осуждения президента нужно большинство в две трети. Учитывая нынешнее большинство демократов 51 до 49, такой результат, кажется, почти невозможным.

Со всем тем эта процедура может сыграть значительную роль в кампании республиканцев накануне президентских выборов 2024 года.

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