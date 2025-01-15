Байден планирует исключить Кубу из списка террористических государств

Джо Байден принял решение исключить Кубу из списка государств-спонсоров терроризма. Белый дом объявил об этом в рамках соглашения, заключенного при содействии Католической Церкви, которое предусматривает освобождение десятков политических заключенных.

Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на Белый дом. Решение также сопровождается ослаблением экономического давления на Кубу.

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США меняют политику в отношении Кубы

Президент США Джо Байден сообщил Конгрессу о своем намерении отменить признание Кубы государством-спонсором терроризма.

Высокопоставленные чиновники администрации США на условиях анонимности заявили, что до конца работы администрации Байдена будут освобождены "десятки" политических заключенных. Одновременно США ослабят определенные экономические ограничения в отношении Кубы, в частности отменят меморандум 2017 года, который усилил санкции против этой страны.

Делая эти шаги для укрепления текущего диалога между правительством Кубы и Католической Церковью, президент Байден также принимает во внимание советы многих мировых лидеров, особенно в Латинской Америке,

– отметила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

Правительство Кубы приветствовало решение США, хоть и назвало его "ограниченным". Отмечается, что вскоре после этого объявления в Кубе также заявили, что освободят 553 заключенных, задержанных за "различные преступления".

Несмотря на его ограниченность, это решение указывает на правильное направление,

– заявили в Министерстве иностранных дел Кубы.

Решение Байдена еще может быть пересмотрено Конгрессом и администрацией Дональда Трампа, которая начнет работу с 20 января. Новый госсекретарь Марко Рубио, известный своей жесткой позицией по Кубе, вероятно, будет настаивать на сохранении санкций.