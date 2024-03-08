Джо Байден обратился к Конгрессу: получит ли Украина поддержку от республиканцев

Президент США Джо Байден обратился к Конгрессу. В своей речи он отметил важность помощи Украине, в частности, и вспомнил Дональда Трампа и его поддержку Путина.

Украинский вопрос стал одним из главных в предвыборной кампании Байдена. И он может раздражать его оппонентов из республиканской партии. Но не всех. Об этом в разговоре с 24 Каналом отметил главный консультант Национального института стратегических исследований Иван Ус.

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Будет ли поддержка Украины

Для Украины важно, чтобы вопрос помощи не был позицией одной политической силы. Необходим консенсус. Более того – среди республиканцев есть представители, которые поддерживают нашу страну.

"Ники Хейли, которая сняла свою кандидатуру, в своем выступлении вспомнила Украину и отметила, что США должны быть со своими союзниками: Украиной, Израилем, Тайванем. И эти слова также должны влиять на определенную группу республиканцев, чтобы вернуться к ценностям республиканской партии", – отметил Ус.

Он подчеркнул, что республиканцы не могут отказаться от поддержки Украины из-за того, что этим занимается Байден. Риторика должна быть другой, мол, действующий президент США недостаточно поддерживает нашу страну и должен брать пример со своего французского коллеги Эммануэля Макрона.

"Он в последнее время делает одно за другим заявления, которые полностью отличают его от Макрона 2022 года, когда он говорил, что "Россию надо услышать, интересы надо учесть". Сейчас мы не слышим этих фраз, одновременно фразы о том, что Россия – это угроза и надо рассматривать варианты отправки своих войск в Украину, это как раз сейчас главный месседж и его хочется слышать. И от Байдена также", – добавил эксперт.

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