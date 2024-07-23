Для Украины все изменится: что может сделать Байден под конец своей каденции
Действующий президент США Джо Байден имеет еще четыре месяца до завершения своей каденции. За это время он может решиться на очень важные решения, связанные с Украиной.
Решительные шаги со стороны Байдена не только помогут Украине, но и дадут преимущество будущему кандидату в президенты США от демократов. Уриэль Эпштейн, исполнительный директор Renew Democracy Initiative, в разговоре с 24 Каналом объяснил, на что может пойти Байден.
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Несколько месяцев на важное решение
Джо Байден хоть снял свою кандидатуру с избирательной гонки, однако он не планирует досрочно покидать пост президента. Это он подтвердил на своих официальных страницах.
До выборов у Байдена есть возможность дать вам (Украине – 24 Канал) абсолютно все, что можно, и развязать вам руки, чтобы вы делали все возможное, чтобы завершить войну,
– подчеркнул Уриэль Эпштейн.
Для Байдена поддержка Украины на последних месяцах его каденции выгодна не только с геополитической точки зрения. Своими действиями он также может показать США, что демократы до сих пор остаются сильными и способными на решительные и важные шаги. А значит, что и следующий кандидат от демократов также будет сильным и готовым к защите свободного мира.