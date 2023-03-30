Ненадлежаще ли Украина использует военную помощь США: в Белом доме сделали заявление

После оказания мощной помощи от США звучали утверждения, что в Украине ее ненадлежаще используют. Для проверки в Киев приезжали американские аудиторы.

Координатор Совета национальной безопасности США Джон Кирби сообщил о результатах их работы. По его словам, Штаты не видят признаков того, что Украина неправильно распоряжается предоставленной США военной помощью.

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Украина дает надлежащую подотчетность

Если речь идет об использовании военной помощи, предоставленной Украине, то мы не видели никаких доказательств каких-либо вопиющих нарушений,

– подчеркнул Кирби.

Он добавил, что украинская сторона разделяет обеспокоенность США относительно обеспечения надлежащей подотчетности и прозрачности оборудования, которое направляется на поле боя или транспортируется вокруг него.

"Конечно, мы все стремимся к большему надзору и подотчетности. В Украину поступает оборудование и системы, закупленные за средства налогоплательщиков, но это – война", – объясняет чиновник.

По его словам, во время боя невозможно идеально предвидеть движение каждой единицы, которую каждый отдельный солдат берет с собой в бой.

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