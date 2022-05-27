Джонсон говорит о "медленном, но ощутимом" прогрессе России на Донбассе: призывает помочь Украине

Премьер-министр Великобритании заметил, что России удается, хоть и в медленном темпе, но добиваться поставленных целей на Донбассе. Поэтому он еще раз призвал весь мир помочь Украине с оружием.

Об этом Борис Джонсон подчеркнул во время эфира телеканала Sky News. Он добавил, что в России готовы достичь поставленных целей, несмотря на колоссальные потери среди личного состава.

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Путин готов на безумные потери российских военных

Премьер-министр Великобритании подчеркнул, что героизм украинцев беспрецедентен. В то же время, весь мир не должен быть завороженным только оттеснением российских военных с Киевщины и других областей. Несмотря на титаническое противостояние российской агрессии, врагу удается достигать хоть малых, но успехов.

Я боюсь, что Путин – ценой больших потерь для себя и российских военных – продолжает грызть землю в Донбассе. Он продолжает постепенно, медленно, но боюсь, ощутимо продвигаться вперед,

– подчеркнул Джонсон.

Именно поэтому, по его мнению, очень важно продолжать поддерживать Украину оружием. И речь не об автоматах и касках, а об оснащении, которое позволит выбить врага из Украины.

Ситуация на Донбассе крайне непростая

Глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в комментарии "Общественному" рассказал, что большинство Лимана находится под контролем российских бойцов . Это направление, добавил он, чрезвычайно важно для кафиров. Его пытаются удержать, чтобы не разрешить нашим военным идти в контрнаступление.

Не утихают также бои в Луганской области. Как сообщил глава ОВА Сергей Гайдай, российские военные ворвались в гостиницу "Мир" на окраине Северодонецка. Над ним сейчас у наших подразделений нет контроля. Причем на город захватчики наступают сразу из нескольких направлений.

Об обострении ситуации в Луганской области также подчеркнул член Комитета Верховной Рады по нацбезопасности и обороне Федор Вениславский. Он отметил, что российские военные пытаются близ Северодонецка сомкнуть два фланга . Причем в области продолжаются ожесточенные поединки за последние ее районы.

Если бы весь мир не медлил с тяжелым вооружением для Украины, убежден Вениславский, этого можно было бы избежать. Он также подчеркнул, что наше государство для отпора российским военным нуждается в боевых бронированных машинах, артиллерии, а также РСЗО.

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