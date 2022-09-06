Джонсон передал власть Лиз Трасс и под аплодисменты покинул резиденцию главы правительства
Источник:твиттер премьер-министра Британии
Сегодня, 6 сентября, Борис Джонсон передал должность премьер-министра Великобритании Лиз Трасс. Он покинул резиденцию главы правительства.
Также Джонсон выступил с прощальной речью возле своего офиса на Даунинг-стрит. Политика поддерживала супруга Керри.
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Как Джонсон передал власть Лиз Трасс
На опубликованном видео можно увидеть, как Борис Джонсон со своей женой идет по коридору резиденции главы правительства. Его сопровождают громкие аплодисменты коллег.
Борис Джонсон покинул резиденцию главы правительства: смотрите видео
Кроме этого, Джонсон поблагодарил свою семью и избирателей, а после речи под аплодисменты покинул трибуну.
Кстати, Борис Джонсон и Лиз Трасс должны отправиться на одном самолете в Шотландию, где в замке Балморал королева Елизавета II проведет встречу с обеими и официальную церемонию передачи власти.
Поддержка Бориса Джонсона
- Борис Джонсон отметился решительной позицией по поводу российско-украинской войны. Он способствовал беспрецедентной поддержке нашего государства со стороны Великобритании, за что стал настоящим любимцем украинского народа.
- 7 июля британский премьер-министр заявил о своей отставке.
- Он подчеркнул, что Британия продолжит поддерживать борьбу украинского народа за свободу. Новый премьер-министр Лиз Трасс полностью поддержала своего предшественника.
- Владимир Зеленский назвал Джонсона настоящим другом Украины. Президент поблагодарил за решительную и бескомпромиссную поддержку с первого дня вторжения россии.
- Политик убежден: Европа и мир не могут допустить, чтобы путин победили в этой войне. Последствия будут роковыми не только для Украины.
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