Помощь Украине и Израилю от США: демократы сказали, поддержат ли идею спикера Джонсона

Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон предложил идею относительно отдельных законопроектов, содержащих помощь Украине, Израилю и Тайваню.

Журналисты The Hill отметили, что демократы в Палате представителей США готовы принять идею спикера Майка Джонсона. В то же время это может произойти только при ряде условий.

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Демократы высказались об идее спикера Джонсона

В издании отметили, что лидеры демократов в Палате представителей продемонстрировали готовность поддержать инициативу спикера, но только при условии, что она будет включать ключевые элементы из сенатского законопроекта, которые предусматривают помощь Украине, Израилю и Тайваню.

"Главное – это содержание законопроекта. Содержание имеет значение,

– отметил член Палаты представителей демократ Пит Агилар.

Он уточнил, что после обнародования Джонсоном конкретных деталей своего плана ряд известных демократов, включая глав комитетов по вопросам разведки, иностранных дел и ассигнований, проведут тщательный анализ четырех законопроектов. Этот шаг считается необходимым для того, чтобы документы соответствовали критериям и "прошли тест на содержание".

"Если эти люди укажут, что содержание законопроектов, о которых мы говорим, соответствует этому тесту, чтобы помочь Украине, помочь нашим союзникам, предоставить гуманитарную помощь, тогда демократы Палаты представителей и команда лидеров будут работать над тем, чтобы найти соответствующий процесс для реализации", – отметил член нижней палаты Конгресса.

Кроме того, член Демократической партии в Палате представителей Кэтрин Кларк поделилась оптимизмом относительно возможной договоренности между конгрессменами о содержании законопроектов.

Несмотря на это, конгрессмен-демократ Тони Карденас выразил обеспокоенность относительно предложения Джонсона решать различные вопросы отдельными законопроектами.

Я не думаю, что это хорошо. Я думаю, что они собираются оставить нас на произвол судьбы с некоторыми инициативами. Нам нужен комплексный законопроект,

– рассказал он.

5 глав комитетов в Палате представителей поддержали идею

Скоординировав усилия, пятеро представителей Республиканской партии выразили свою поддержку предложения спикера Джонсона о принятии всеобъемлющего дополнительного закона о национальной безопасности.

Среди них были:

председатель Комитета по вопросам ассигнований Палаты представителей Том Коул;

председатель подкомитета по вопросам обороны Палаты представителей Кен Калверт;

председатель Комитета по вооруженным силам Палаты представителей Майк Роджерс;

председатель Комитета по иностранным делам Палаты представителей Майкл Маккол;

председатель Постоянного специального комитета по вопросам разведки Палаты представителей Майк Тернер.

"Нет ничего, что было бы приятнее нашим противникам больше, чем если бы Конгресс не принял важную помощь национальной безопасности. Спикер Джонсон разработал план, который усилит интересы национальной безопасности США в Европе, на Ближнем Востоке и в Индо-Тихоокеанском регионе", – отметили главы комитетов.

Республиканцы отметили, что у них нет свободного времени, когда "речь идет о нашей национальной безопасности". В частности, главы комитетов призвали принять этот пакет помощи на этой неделе.