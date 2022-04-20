Джонсон призвал Россию гуманно относиться к пленному британцу

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон обратился в Россию с призывом проявить соболезнования к находящемуся в плену британцу Айдену Аслину.

Он добавил, что солдат добровольно служил в украинской армии и не является наемником. Известно, что несколькими годами ранее Аслин присоединился к украинским морским пехотинцам,

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Что сказал Борис Джонсон

Джонсон призвал российскую сторону относиться к британскому солдату "гуманно" и проявить "сочувствие".

Несмотря на то, что мы активно отговариваем людей идти на арену конфликта, я понимаю, что он некоторое время служил в украинских силах, и его положение очень отличается от положения наемника,

– сказал Джонсон в выступлении перед парламентом.

Что известно о пленных из Британии:

Помимо Аслина в российском плену находится еще один британец – Шон Пиннер.

По словам Джонсона, Великобритания не будет помогать России, обменивая пленных на Медведчука.

Ранее оба пленных появились на российском телевидении с просьбой обменять их на Виктора Медведчука.

Насчет договоренностей с Британией ранее высказалась жена Медведчука Оксана Марченко. Она заявила, что обратилась к Борису Джонсону с предложением инициировать обмен.

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