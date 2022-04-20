Він додав, що солдат добровільно служив в українській армії та не є найманцем. Відомо, що кількома роками раніше Аслін приєднався до українських морських піхотинців,

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Що сказав Борис Джонсон

Джонсон закликав російську сторону ставитися до британського солдата "гуманно" та проявити "співчуття".

Попри те, що ми активно відмовляємо людей йти на арену конфлікту, я розумію, що він деякий час служив в українських силах, і його становище дуже відрізняється від положення найманця,

– сказав Джонсон у сьогоднішньому виступі перед парламентом.

Що відомо про полонених із Британії:

Крім Асліна в російському полоні перебуває ще один британець – Шон Піннер.

За словами Джонсона, Велика Британія не допомагатиме Росії, обмінюючи полонених на Медведчука.

Раніше обоє полонених з'явилися на російському телебаченні з проханням обміняти їх на Віктора Медведчука.

Щодо домовленостей із Британією раніше висловилася дружина Медведчука Оксана Марченко. Вона заявила, що звернулась до Бориса Джонсона з пропозицією ініціювати обмін.

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