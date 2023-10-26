Новый спикер Палаты представителей сказал, что помощь Украине оказать можно – "при определенных условиях"

25 октября в Палате представителей США определились со спикером. Майк Джонсон стал четвёртым и последним кандидатом. Во время своей инаугурационной речи он заявил, что готов поддерживать Украину.

Впрочем, он подчеркнул, что Украина не будет получать от США помощь просто так. Для этого наше государство должно будет выполнять определенные условия.

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Джонсон за поддержку Украины, но с условиями

У него спросили, поддерживает ли он увеличение помощи Украины.

Мы все поддерживаем... У нас будут условия по этому, над которыми мы работаем,

– подчеркнул он.

По словам Джонсона, "мы хотим подотчетности". Кроме того, есть стремление иметь четкие цели от Белого дома. В то же время, он добавил, что будут вести дискуссии, и что это будет "очень продуктивно".

Позиция Джонсона по отношению к Украине изменилась

В самом начале полномасштабного вторжения его риторика была несколько иной. Джонсон отмечал, что является сторонником Украины, а также суверенитета нашего государства. Он выразил поддержку украинскому народу, осудив российскую агрессию.

Так, в марте 2022 он отметил, что Россия "не сможет уничтожить украинскую нацию". Джонсон добавил, что США и их союзники в дальнейшем будут поддерживать Украину. Кроме того, призвал ужесточать санкции против страны-агрессора.

Он также посетил Украину в апреле 2022 года и встретился с Владимиром Зеленским. Джонсон отметил, что США в дальнейшем будут оказывать нашему государству военную и другую помощь.

Кроме того, Джонсон выступал за то, чтобы Украина получила статус кандидата в члены ЕС. По его мнению, это поможет укрепить оборону и экономику нашего государства.

Позже он отдал свой голос против предоставления Украине дополнительной помощи. Более того, в мае 2022 года он оказывал давление, чтобы поддержка нашему государству не преобладала над внутренними вопросами Соединенных Штатов.

Обратим внимание, что лидер большинства Том Эммер выбыл с гонки за должность спикера Палаты представителей США. После этого кандидатуру 51-летнего Майка Джонсона выдвинули на голосование и он его выиграл. За него было 220 республиканцев. Однако ни один демократ не отдал ему своего голоса.