Прощание с легендарным пилотом "Джусом" в Киеве: щемящий фоторепортаж

В Киеве 29 августа состоялось прощание с легендарным украинским пилотом Андреем Пильщиковым, у которого был позывной "Джус". Он погиб в авиакатастрофе в Житомирской области.

С украинским пилотом могли попрощаться все желающие. Все это происходило в Патриаршем соборе Воскресения Христова Украинской Греко-Католической Церкви, пишет 24 Канал.

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Как прошло прощание с "Джусом"

На прощание к погибшему пилоту "Джуса" пришло много людей. Среди них можно заметить и таких известных личностей, как пресс-секретарь Воздушных сил Юрий Игнат, украинский волонтер и блогер Сергей Стерненко, а также волонтер Сергей Притула.

Многие не могли сдерживать эмоции из-за трагической смерти летчика. Поэтому большинство людей плакало на этом прощании в Патриаршем соборе.

В Киеве состоялось прощание с "Джусом" / Фото 24 Канала

На этой церемонии также присутствовали родные и близкие "Джуса". Всего на прощании было около 300 человек.

В память о гибели военного люди несли цветы, в частности, и подсолнухи, являющиеся символом трагически погибших защитников украинцев. Следует отметить, что прощание состоялось именно в День памяти защитников нашего государства.

Люди провели "Джуса" в последний путь / Фото 24 Канала

Вся церемония прощания завершилась около 12 часов дня. Украинского пилота теперь должны похоронить на Аскольдовой могиле в украинской столице.

В завершение священник УГКЦ, который вел церемонию прощания, сказал, что Украина "прощается с одним из лучших своих сыновей, который будет ангелом-хранителем на небе".

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