Прощание с легендарным пилотом "Джусом" в Киеве: щемящий фоторепортаж
В Киеве 29 августа состоялось прощание с легендарным украинским пилотом Андреем Пильщиковым, у которого был позывной "Джус". Он погиб в авиакатастрофе в Житомирской области.
С украинским пилотом могли попрощаться все желающие. Все это происходило в Патриаршем соборе Воскресения Христова Украинской Греко-Католической Церкви, пишет 24 Канал.
К теме В Киеве простились с легендарным пилотом "Джусом"
Как прошло прощание с "Джусом"
На прощание к погибшему пилоту "Джуса" пришло много людей. Среди них можно заметить и таких известных личностей, как пресс-секретарь Воздушных сил Юрий Игнат, украинский волонтер и блогер Сергей Стерненко, а также волонтер Сергей Притула.
Многие не могли сдерживать эмоции из-за трагической смерти летчика. Поэтому большинство людей плакало на этом прощании в Патриаршем соборе.
В Киеве состоялось прощание с "Джусом" / Фото 24 Канала
На этой церемонии также присутствовали родные и близкие "Джуса". Всего на прощании было около 300 человек.
В память о гибели военного люди несли цветы, в частности, и подсолнухи, являющиеся символом трагически погибших защитников украинцев. Следует отметить, что прощание состоялось именно в День памяти защитников нашего государства.
Люди провели "Джуса" в последний путь / Фото 24 Канала
Вся церемония прощания завершилась около 12 часов дня. Украинского пилота теперь должны похоронить на Аскольдовой могиле в украинской столице.
В завершение священник УГКЦ, который вел церемонию прощания, сказал, что Украина "прощается с одним из лучших своих сыновей, который будет ангелом-хранителем на небе".
Что известно об авиакатастрофе в Житомирской области
- В Житомирской области 26 августа на одном из аэродромов столкнулись два тренировочно-боевых самолета L-39, где погибли 3 летчика нашего государства. В одном из этих воздушных судов был известный украинский пилот Андрей Пильщиков с позывным "Джус".
- Впоследствии в Воздушных силах назвали имена других двух погибших пилотов. Ими оказались майоры Сергей Проказин и Вячеслав Минка.
- Расследование этой авиакатастрофы ведет Государственное бюро расследования. В частности, спикер ГБР Татьяна Сапьян рассказала, что уже началась расшифровка черных ящиков.
- Пока правоохранители рассматривают три версии трагедии с украинскими пилотами. Среди них – техническая неисправность самолетов, ошибка пилотов и нарушения при организации полетов.