Джузеппе Конте поддержал Трампа и призвал вернуть Россию в "большую восьмерку"
Джузеппе Конте поддерживает возвращение России в состав стран G8 и считает, что это в интересах каждого.
Об этом премьер-министр Италии написал в своем Twitter.
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Сообщение было опубликовано вскоре после аналогичного заявления президента США Дональда Трампа.
Я согласен с президентом Дональдом Трампом. Россия должна вернуться в "восьмерку". Это в интересах каждого,
– написал премьер Италии.
Стоит заметить, что новый премьер-министр Италии Джузеппе Конте ранее заявлял, что будет настаивать на пересмотре санкции, которые Запад ввел против России.
Источник: 24 Канал
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