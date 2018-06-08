Джузеппе Конте поддержал Трампа и призвал вернуть Россию в "большую восьмерку"

Джузеппе Конте поддерживает возвращение России в состав стран G8 и считает, что это в интересах каждого.

Об этом премьер-министр Италии написал в своем Twitter.

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Сообщение было опубликовано вскоре после аналогичного заявления президента США Дональда Трампа.

Я согласен с президентом Дональдом Трампом. Россия должна вернуться в "восьмерку". Это в интересах каждого,

– написал премьер Италии.

Sono d'accordo con il Presidente @realDonaldTrump: la Russia dovrebbe rientrare nel G8. È nell’interesse di tutti. pic.twitter.com/grqQ12ZuFJ — GiuseppeConte (@GiuseppeConteIT) 8 червня 2018 р.

Стоит заметить, что новый премьер-министр Италии Джузеппе Конте ранее заявлял, что будет настаивать на пересмотре санкции, которые Запад ввел против России.