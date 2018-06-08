Джузеппе Конте підтримав Трампа та закликав повернути Росію до "Великої вісімки"
Джузеппе Конте підтримує повернення Росії до складу країн G8 і вважає, що це в інтересах кожного.
Про це прем’єр-міністр Італії написав у своєму Twitter.
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Повідомлення було опубліковано невдовзі після аналогічної заяви президента США Дональда Трампа.
Я згоден з президентом Дональдом Трампом. Росія повинна повернутися до "вісімки". Це в інтересах кожного,
– написав прем’єр Італії.
Варто зауважити, що новий прем'єр-міністр Італії Джузеппе Конте раніше заявляв, що наполягатиме на перегляді санкції, які Захід ввів проти Росії.
Джерело: 24 Канал
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