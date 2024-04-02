Будут ли повестки в е-кабинете военнообязанного: в Минобороны объяснили
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об электронном кабинете военнообязанного. Сейчас в Министерстве обороны объяснили, есть ли в документе нормы о вручении повесток.
Украинский парламент ожидал решения главы государства почти два месяца, и уже сегодня, 2 апреля, закон был принят. Электронный кабинет поможет сократить количество визитов граждан в территориальные центры комплектации. Напомним, что проект закона был зарегистрирован в парламенте 18 сентября 2023 года депутатами разных фракций.
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Что ответили в Минобороны относительно норм вручения повесток
Заместитель министра обороны Украины Екатерина Черногоренко в эфире телемарафона рассказала, что в законе о е-кабинете военнообязанного, который подписал Владимир Зеленский, нет норм о вручении повесток.
По закону, который был принят и подписан, ни одного положения относительно электронного вручения повесток сейчас нет,
– подчеркнула чиновница.
По ее словам, е-кабинет военнообязанного необходим исключительно для того, чтобы обновлять данные.
Зеленский подписал 3 новых закона по мобилизации: какие изменения есть
- Теперь под мобилизацию в Украине подпадают мужчины в возрасте от 25 лет, а не от 27, как было раньше. Авторы закона убеждены, что это поможет быстрее пополнить мобилизационные резервы Украины. Поэтому теперь на срочную военную службу призывают мужчин в возрасте от 18 до 25 лет.
- В этот же день президент также вернул с подписью "Проект Закона о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения прав военнослужащих и полицейских на социальную защиту". В нем, в частности, предлагали отменить статус "ограниченно годный".
- Отдельно украинское правительство также подписало указ, который позволит студентам ребятам выезжать за границу. В частности, это касается программ академической мобильности. Речь идет о лицах в возрасте от 18 до 22 лет, не подлежат призыву на военную службу по мобилизации.
- В частности, устанавливается обязанность для граждан нашего государства, которые были признаны ограниченно годными к военной службе, в течение девяти месяцев со дня вступления в силу этого закона пройти повторный медицинский осмотр.
- Стоит отметить, что законопроект также постановляет, что военнослужащие могут находиться на лечении до 12 месяцев, в частности за рубежом, без необходимости через четыре месяца лично проходить военно-врачебную комиссию.