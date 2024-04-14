Как будет работать е-кабинет военнообязанного: заменит ли он приход в ТЦК
Источник:OBOZ UA
В начале апреля этого года на сайте Верховной Рады появилась информация, что Владимир Зеленский подписал законопроект №10062. Согласно ему, электронный кабинет военнообязанного должен заработать уже летом.
Сейчас это добровольная процедура, поэтому если человек желает, он регистрируется в электронном кабинете. Об этом сообщил член Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский.
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Как будет работать электронный кабинет военнообязанного
Вениславский рассказал, что государство должно присоединиться к тому, чтобы вся информация о военнообязанных была оцифрована. Он также отметил, что сейчас создание электронного кабинета военнообязанного – добровольная процедура, однако со временем государство планирует обеспечить создание таких кабинетов для всех военнообязанных.
По словам нардепа, такой электронный кабинет позволит военнообязанным актуализировать свои данные в любое время и из любой точки мира.
Это является альтернативой физического прихода в ТЦК СП для обновления данных, человек дистанционно из любого места Украины или мира, если мы говорим о пребывании за рубежом, может актуализировать свои данные, и он выполнит требование закона,
– отметил Вениславский.
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