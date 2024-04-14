В Подмосковье снесли единственный в России храм Православной церкви Украины

В России уничтожили храм, который подчинялся Православной церкви Украины. Решение о сносе церкви в Подмосковье приняли еще в 2016 году, однако разрушили ее только через 8 лет после приговора суда.

Это было единственное сооружение на территории России, которое подчинялось ПЦУ. Отмечается, что церковь снесли, потому что та “мешала спокойствию местного населения”. Соответствующую информацию сообщил украинский игумен Меркурий (Скороход), который с 2008 до 2015 года был секретарем настоятеля храма митрополита ПЦУ Адриана (Старина).

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Снос церкви

В Ногинске Московской области россияне снесли единственный храм Православной церкви Украины. Он был назван в честь Святой Троицы,

По словам Меркурия, церковь решили разрушить, потому что объект "мешал спокойствию местного населения". Он отметил, суд постановил снести церковь еще в 2016 году. На тот момент Свято-Троицкий храм принадлежал Богородской епархии Украинской православной церкви Киевского патриархата, которая в 2018 году вошла в состав ПЦУ. До сих пор решение не приводили в действие.

Поэтому хочу сказать одно: эта украинская святыня была об истории веры и сопротивления российской власти и московской патриархии даже там, где это казалось совсем невозможным,

– отметил Скороход.

Стоит отметить, что в России Православную церковь Украины считают "раскольнической" несмотря на то, что в январе 2019 года Константинопольский патриархат предоставил ПЦУ статус автокефальной церкви. Она стала независимой от РПЦ.

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