Путин будет финансировать войну до последнего: какое сейчас состояние российского ВПК

Путинскому режиму абсолютно все равно на многочисленные проблемы в России, в том числе и экономические. Владимир Путин при любых обстоятельствах продолжает финансировать оборонный комплекс, даже в ущерб другим сферам.

Конечно, возможности российского военно-промышленного комплекса уже не такие, как были до войны, на что повлияли также санкции. Впрочем, туда продолжают массово сливать государственные средства. Об этом 24 Каналу рассказал российский оппозиционный политик Геннадий Гудков.

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Войну финансируют, несмотря ни на что

Единственный в России серийный производитель РСЗО "Град" и "Смерч" выставил на торги более 70 млн рублей (около 725 тысяч долларов) долговых обязательств министерства России. Речь идет о пермском предприятии "Мотовилихинские заводы". Еще с 2018 года компания находится на стадии банкротства.

"Они были в черной дыре, потому что Ростех (корпорация разработки военной продукции – 24 Канал) – это самое худшее, что можно было сделать из оборонного комплекса России, потому что их "эффективные" менеджеры не одно предприятие выставили на торги, в том числе стратегические", – отметил Геннадий Гудков.

Однако при этом нельзя сказать, что военно-промышленный комплекс России находится в очень затруднительном положении. В него все еще продолжают вкладывать огромные средства.

Что сейчас в России финансируется – это война. Все остальное –по остаточному принципу, а война финансируется по полной программе. Да, там есть сбои, беспорядок, невыполнение, но вообще Путин считает это стратегически важным элементом нынешней ситуации,

– подчеркнул политик.

Кроме того, сейчас в России пытаются восстановить мощности промышленного комплекса. В частности, рассматривают возможность заставить его работать в три смены – фактически круглосуточно. Все для того, чтобы восполнить потери российского потенциала в поле боя.

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