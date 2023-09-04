Звісно, можливості російського військово-промислового комплексу вже не такі, якими були до війни, на що повпливали також санкції. Втім, туди продовжують масово зливати державні кошти. Про це 24 Каналу розповів російський опозиційний політик Геннадій Гудков.

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Війну фінансують попри все

Єдиний в Росії серійний виробник РСЗВ "Град" та "Смерч" виставив на торги більш ніж 70 мільйонів рублів (близько 725 тисяч доларів) боргових зобов'язань міністерства Росії. Мовиться про пермське підприємство "Мотовилихинские заводы". Ще з 2018 року компанія перебуває в стадії банкрутства.

"Вони були в чорній дірі, бо Ростех (корпорація розробки військової продукції – 24 Канал) – це найгірше, що можна було зробити з оборонного комплексу Росії, бо їхні "ефективні" менеджери не одне підприємство виставили на торги, зокрема стратегічні", – зазначив Геннадій Гудков.

Однак при цьому не можна сказати, що військово-промисловий комплекс Росії перебуває у дуже скрутному становищі. В нього досі продовжують вкладати величезні кошти.

Що зараз в Росії фінансується – то це війна. Все інше – за залишковим принципом, а війна фінансується по повній програмі. Так, там є збої, безлад, невиконання, але назагал Путін вважає це стратегічно важливим елементом теперішньої ситуації,

– наголосив політик.

Крім того, зараз в Росії намагаються відновити потужності промислового комплексу. Зокрема, розглядають можливість змусити працювати його у три зміни – фактично цілодобово. Усе для того, аби поповнити втрати російського потенціалу на полі бою.

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