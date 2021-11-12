Его жизнь под угрозой, – больной Кикабидзе приехал в Украину просить за Саакашвили

Грузинский певец и актер Вахтанг Кикабидзе прилетел в Украину, чтобы лично попросить Владимира Зеленского вызволить Михаила Саакашвили из грузинской тюрьмы. По словам Кикабидзе политику там грозит смерть.

Есть человек, который мечтает видеть Саакашвили в могиле, – Кикабидзе

Грузинский актер уже встретился с президентом Владимиром Путиным. Он сказал политику, что Саакашвили следует перевести в больницу. После того Кикабидзе выступил в эфире "Свободы слова Савика Шустера".

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Это в голове не укладывается – 41 день голодал. Я видел голодающих, которых на носилках выносили на 7-ый день. Я говорю (Зеленскому – 24 канал) – заберите его. Он гражданин Украины, а не наш,

– сказал актер.

Он добавил: "Когда заберете, то уже сами решаете – оставлять его здесь, или нет. Не об этом речь. Говорится о том, что там его могут "убрать". Есть человек, который мечтает видеть его в гробу". Самым большим врагом бывшего президента Грузии Кикабизе считает экс-премьера Бидзину Иванишвили.

Кикабидзе прилетел в Киев с катетером в горле

Заметим, грузинский актер находится на постоянном диализе. По словам журналистки Олеси Бацман, в Киев он прилетел с катетером в горле. Все для того, чтобы встретиться с Зеленским. Он объяснил свою поездку словами: "Друзья не тогда, когда хорошо, а тогда – когда плохо".

Главное о заключении Саакашвили

1 октября бывший президент Грузии тайно вернулся на родину. Его сразу задержали из-за открытых уголовных дел. Сам Саакашвили называет все производства "политическими".

В знак протеста политик начал голодовку. Из-за этого его состояние здоровья постепенно ухудшилось.

8 ноября заключенного срочно госпитализировали в больницу Глданской тюрьмы. По словам уполномоченной Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой, это сопровождалось избиением.

11 ноября Саакашвили заявил, что готов прекратить голодовку, если его переведут в клинику с нормальными условиями. Однако этого до сих пор не произошло