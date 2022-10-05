В Херсонской области ликвидировали известного российского оккупанта Горшкова, – СМИ

В Херсонской области продолжается активное контрнаступление Вооруженных Сил Украины. Там наши защитники ликвидировали известного российского оккупанта Егора Горшкова.

Горшков был ликвидирован еще 28 сентября. Об этом пишут пропагандистские СМИ.

Ликвидация коллаборанта журавка в Херсоне: кто он и чем занимался на оккупированной территории

Что известно об убитом Горшкове

Оккупант был руководителем миссии российского общественного движения "Суть времени" на оккупированных территориях Донецкой области.

Также Горшков был ветераном войны России против Грузии, Молдовы и Украины и участвовал в Югославской войне. Впрочем, больше захватчик не сможет никому помешать.



Как выглядит Егор Горшков / телеграмм-канал "Мост"

В Херсонской области уничтожают гауляйтеров

Недавно в Херсоне ликвидировали полковника ФСБ России Алексея Катериничева. Он был одним из гауляйтеров оккупированного города.

Также в Херсоне был ликвидирован коллаборант и бывший народный депутат от Партии Регионов Алексей Журавко.

12 сентября коллаборантку из Херсона Татьяну Томилину взорвали в ее квартире. Также уничтожен охранник-кадыровец.

В Херсоне также взорвали автомобиль одного из самых известных местных коллаборантов – Дмитрия Савлученко. В результате он погиб.

В Херсонской области расстреляли коллаборанта: смотрите видео