"Защищал Украину и мечтал о мирной жизни": на войне погиб 21-летний воин из Мариуполя
- На фронте во время выполнения боевого задания погиб молодой воин Егор Кузьменко из Мариуполя.
- Защитник погиб 24 июня 2025 года.
На войне погиб 21–летний защитник из Мариуполя Егор Кузьменко. Воин погиб, выполняя боевое задание.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Мариупольский городской совет, который и сообщил печальную весть.
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Погиб Егор Кузьменко
В городском совете рассказали, что Егор Кузьменко родился в 2004 году. Вместе с сестрой был лишен родительской опеки. Поэтому с 14 лет парень воспитывался в коммунальном учреждении "Крылья надежды".
Окончив школу, Егор поступил в учебное заведение, занимался футболом. После начала российского полномасштабного вторжения смог выбраться в Кривой Рог. Там добровольно вступил в ряды ВСУ.
Защищал Украину и мечтал о возвращении к мирной жизни после окончания войны. Однако, 24 июня 2025 года Егор погиб, выполняя боевое задание,
– говорится в сообщении.
Теперь воину навсегда 21 год.
"Добрый, отзывчивый. Слишком справедливый – если так вообще можно сказать. Безгранично любил свою сестру. Всегда был рядом. Всегда защищал. Поэтому не смог стоять в стороне. Пошел защищать. Защищать. Нас всех. 24 июня Егора не стало. Он погиб, защищая нас. Светлая память... И вечная благодарность. Наш Егор. Наш герой. Навсегда с нами", – выразили соболезнования в КЗ "Крылья надежды".