Нашли мертвой в Косово: в Черкасской области попрощались с 22-летней Еленой Козий

В селе Красная Слобода Черкасской области 9 марта попрощались с Еленой Козий. Тело девушки нашли на дороге в Косово в феврале.

Только недавно тело девушки доставили домой. Об этом сообщило местное издание и представитель исполкома Червонослободской общины Артем Культенко.

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Девушку провели в последний путь

"Хочу поблагодарить каждого кто не прошел в стороне от чужого горя и финансово поддержал наших односельчан, дочь которых трагически погибла 21 февраля за рубежом. Сегодня тело Аленки возвращено на Родину", – написал Культенко 8 марта.

В последний путь Елену Козий провели 9 марта.

Елена Козий / Фото из фейсбука Культенко

Что уже известно

Вечером 21 февраля правоохранители Косово заметили на аварийной полосе трассы Феризай – Приштина тело молодой женщины. Оказалось, что это украинка родом из Черкасской области.

Тогда СМИ писали, что девушке с инициалами О. К. 22 года. Медицинская бригада констатировала смерть.

По распоряжению прокурора, тело отправили на вскрытие в Институт судебной медицины в Приштине. Правоохранители открыли уголовное производство по статье "Дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом".

По данным СМИ, девушка переехала в Косово в октябре прошлого года из-за войны России против Украины. Обратилась за помощью в Департамент по делам гражданства, убежища и миграции.

При себе не имела мобильного телефона. Его нашли в квартире в Приштине, которую Елена арендовала.

Издание писало, что у жертвы были травмы лица и сломанная нога, что, вероятно, стали следствием удара автомобиля.

24 Канал выражает искренние соболезнования родным и близким девушки. Вечная память.