В Киеве зажгли главную елку на Софийской площади. Традиционно она засияла в День Святого Николая, 19 декабря.

Она не такая нарядная, как в предыдущие годы. Однако это особенная елка в свободном Киеве – "Елка несокрушимости".

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Елка в центре Киева вызвала неоднозначную реакцию в сети

Хотя многие украинцы были против центральной елки, местные власти решили, что это будет правильно.

В этом году было много дискуссий – стоит ли ставить елку. Учитывая, что мы живем в условиях военного положения, обстрелов и отключений электроэнергии. Но я считаю, что мы приняли правильное решение. Елка должна быть! У наших детей должен быть праздник! Несмотря на все попытки российских варваров лишить украинцев радости Рождества и Нового года,

– сказал Виталий Кличко.

Мэр города отметил, что в этом году формат празднований другой и елка не такая большая и нарядная, как всегда – 12 метров вместо 31, как в прошлом году. Елку украсили тысячей шаров синего и желтого цвета и белыми голубями, а сверху виднеется герб.



Главная елка в Киеве 2023 / Виталий Кличко

Я убежден, что именно желание мира и победы загадывают украинцы сегодня – в праздник Николая Чудотворца. И оно обязательно сбудется! Верим в Украину! Верим в ВСУ! Мы все вместе выстоим и победим,

– добавил он.

Главная елка в центре Киева: фото Валентины Полищук, 24 канал

Что известно о главной елке страны