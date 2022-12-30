В Одессе засияла "Елка несокрушимости": волшебные фото и видео
В Одессе за пару дней до Нового года была включена главная праздничная елка. И в украинских цветах она выглядит потрясающе.
Установили традиционную новогоднюю елку в пятницу, 30 декабря, на главной улице Одессы – Дерибасовской. Об этом сообщили местные телеграм-каналы, пишет 24 канал.
К теме Главная красавица страны: как выглядит елка в центре Киева во время блэкаута
Елка засияла под звуки "Щедрика"
Посмотреть, как засияет "Елочка несокрушимости" пришли жители и гости Одессы, в том числе и много детей, у которых оккупанты в этом году отобрали беззаботное детство. А встретил их оркестр, под звуки "Щедрика" которого новогодний символ зажегся желтыми и голубыми цветами. После этого праздник продолжился под музыку популярных одесских и классических мелодий.
Сама елка кроме флага украшена снежинками и звездочками, а под ней установили светодиодные фигуры снеговиков и воздушный шар.
В Одессе засияла "Елочка несокрушимости" / Фото местных телеграм-каналов и "Суспильного"
Как отметили в местных телеграм-каналах, елка этого года – это символ сильных духом и непокоренных людей, которые, несмотря на обстрелы и блэкауты, настроены только на Победу. Отметим также, что ранее и.о. заместителя Одесского городского головы Олег Брындак подчеркивал, что елка в Одессе является "символом непокоренности города и Украины, символом надежды на то, что Новый год принесет Победу".
Не позволим россиянам отобрать у нас праздничное настроение,
– подчеркнули в соцсети.
В Одессе елка засияла под звуки "Щедрика": видео
Новый год и военное положение
- Стоит отметить, что хоть новогодние праздники начнутся уже в скором времени, но комендантский час не отменяется. 24 канал собрал для вас информацию относительно его продолжительности в разных уголках Украины.
- В Нацполиции также напомнили, что нарушителей комендантского часа будет проверять патруль, и в случае обоснованных сомнений такие граждане новогоднюю ночь могут провести в отделении полиции.
- Также из-за войны в Украине не действуют и некоторые нормы относительно праздничных и нерабочих дней, а также перенос выходных. Так, согласно Закону "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения" в этом году не будет дополнительных выходных Новый год и Рождество.