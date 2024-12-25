Самолет, который упал в Казахстане, был сбит российским ЗРК, – ЦПД

В Казахстане в районе Актау 25 декабря упал пассажирский самолет Embraer-190 азербайджанской авиакомпании, который летел из Баку в Грозный. Он был сбит российским зенитно-ракетным комплексом.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на главу ЦПД Андрея Коваленко. Все произошло из-за халатности россиян, которые должны были закрыть воздушное пространство над Грозным.

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Какова причина падения самолета в Казахстане

Коваленко рассказал, что сегодня, 25 декабря, самолет Embraer 190 азербайджанской авиакомпании, совершавший рейс из Баку в Грозный, был сбит российским ЗРК.

Россия должна была закрыть воздушное пространство над Грозным, но не сделала этого,

– отметил Коваленко.

Он также еще раз подчеркнул, что, что самолет получил повреждения от россиян и вместо того, чтобы сделать экстренную посадку в Грозном и спасти жизни гражданских людей, они направили его в Казахстан.

В Казахстане разбился самолет / Фото росСМИ

Самолет могли сбить с земли

На видео с обломками самолета Embraer 190 авиакомпании Azerbaijan Airlines видно хвостовую часть с повреждениями на обшивке, которые напоминают следы от поражения.

В хвостовой части самолета видны следы от поражения: смотрите видео

Основная версия инцидента – столкновение с птицами. Впрочем, похоже, это не соответствует действительности, ведь в Чечне, где самолет должен был совершить посадку, было сбито несколько дронов.

Поэтому подобные повреждения характерны для поражения ЗРК, когда подрыв ракеты происходит сбоку и чуть выше самолета.

Пассажир самолета Субхонкул Рахимов, выживший, сообщил, что пилоты трижды пытались совершить посадку в Грозном. Он также добавил, что во время третьей попытки посадки "что-то взорвалось" и по ощущениям это было не внутри самолета, а снаружи.