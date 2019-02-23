Епифаний написал письмо главе УГКЦ: планируется встреча

Предстоятель Православной церкви Украины Епифаний направил письмо главе Украинской греко-католической церкви Святославу Шевчуку.

Пресс-служба Киевской митрополии сообщила, что письмо "по вопросам, которые касаются двух церквей" было отправлено еще 19 февраля.

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В УГКЦ ответили, что блаженнейший Святослав сейчас находится за границей, но с письмом ознакомился. По возвращении в Украину планируется личная встреча руководителей Церквей.

Известно, что до проведения встречи официальные комментарии не предоставляются.

Какие отношения между УГКЦ и ПЦУ?

Глава Украинской греко-католической церкви Святослав (Шевчук) считает реальным в перспективе объединение УГКЦ с Православной церковью Украины. Однако о восстановлении структур или переподчинение одной церкви другой не идет.



Ранее Блаженнейший Святослав что Томос об автокефалии Православной церкви Украины – это историческое событие для всей Украины, которое будет иметь значительное влияние. Кроме того, здесь надеются, что объединение всех Церквей Украины поможет победить российского агрессора.