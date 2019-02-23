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      Епифаний написал письмо главе УГКЦ: планируется встреча

      7 Читати новину українською
      Епифаний написал письмо главе УГКЦ
      Епифаний написал письмо главе УГКЦ / www.pomisna.info

      Предстоятель Православной церкви Украины Епифаний направил письмо главе Украинской греко-католической церкви Святославу Шевчуку.

       

      Пресс-служба Киевской митрополии сообщила, что письмо "по вопросам, которые касаются двух церквей" было отправлено еще 19 февраля.

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      В УГКЦ ответили, что блаженнейший Святослав сейчас находится за границей, но с письмом ознакомился. По возвращении в Украину планируется личная встреча руководителей Церквей.

      Известно, что до проведения встречи официальные комментарии не предоставляются.

      Какие отношения между УГКЦ и ПЦУ?
      Глава Украинской греко-католической церкви Святослав (Шевчук) считает реальным в перспективе объединение УГКЦ с Православной церковью Украины. Однако о восстановлении структур или переподчинение одной церкви другой не идет.

      Ранее Блаженнейший Святослав что Томос об автокефалии Православной церкви Украины – это историческое событие для всей Украины, которое будет иметь значительное влияние. Кроме того, здесь надеются, что объединение всех Церквей Украины поможет победить российского агрессора.

      ПОСЛЕДНИЕ ЗАЯВЛЕНИЯ ОТ УГКЦ И ПЦУ ОТНОСИТЕЛЬНО ОБЪЕДИНЕНИЯ:
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      Теги: Новости Украины Религия Православная церковь Украины Святослав Шевчук УГКЦ Епифаний
      Источник: 24 Канал
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