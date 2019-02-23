Глава УГКЦ отримав лист від Епіфанія: планується зустріч

Предстоятель Православної церкви України Епіфаній надіслав листа главі Української греко-католицької церкви Святославу Шевчуку.

Прес-служба Київської митрополії повідомила, що листа "щодо питань, які стосуються двох церков" було відправлено ще 19 лютого.

Читайте також: Чому Філарет просить УГКЦ відмовитися від служби в Софії Київській

В УГКЦ відповіли, що блаженніший Святослав наразі перебуває закордоном, але з листом ознайомився. Після повернення до України планується особиста зустріч очільників Церков.

Відомо, що до проведення зустрічі офіційні коментарі не надаватимуться.

Які відносини між УГКЦ та ПЦУ? Глава Української греко-католицької церкви Святослав (Шевчук) вважає реальним у перспективі єднання УГКЦ з Православною церквою України. Однак про відновлення структур чи перепідпорядкування однієї церкви іншій не йдеться.



Раніше Блаженніший Святослав що Томос про автокефалію Православній церкві України – це історична подія для всієї України, яка матиме значний вплив. Крім того, тут сподіваються, що об'єднання всіх Церков України допоможе перемогти російського агресора.