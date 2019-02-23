19:27
23 лют 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ СЕСТРИ АННА МАРІЯ ОПАНАСЮК ЄВРОБАЧЕННЯ 2019
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Штрафи за брудні шкарпетки в поїздах РФ. Путін вчить рахувати
      Вєсті Кремля
      22:54, 22 лютого
      Вєсті.UA. Жир: Українська копія Гітлера. Рятувальна операція Бойка
      Вєсті.UA
      18:13, сьогодні
      Елітні маєтки та дорога зброя: як живуть екоінспектори України
      ЦРУ
      09:01, 22 лютого
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: ЗОЖ з-під палки
      Згадати все
      22:40, 22 лютого
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ СЕСТРИ АННА МАРІЯ ОПАНАСЮК ЄВРОБАЧЕННЯ 2019

      Глава УГКЦ отримав лист від Епіфанія: планується зустріч

      37
      Епіфаній написав листа главі УГКЦ
      Епіфаній написав листа главі УГКЦ / www.pomisna.info

      Предстоятель Православної церкви України Епіфаній надіслав листа главі Української греко-католицької церкви Святославу Шевчуку.

      Прес-служба Київської митрополії повідомила, що листа "щодо питань, які стосуються двох церков" було відправлено ще 19 лютого.

      Читайте також: Чому Філарет просить УГКЦ відмовитися від служби в Софії Київській

      В УГКЦ відповіли, що блаженніший Святослав наразі перебуває закордоном, але з листом ознайомився. Після повернення до України планується особиста зустріч очільників Церков. 

      Відомо, що до проведення зустрічі офіційні коментарі не надаватимуться. 

      Які відносини між УГКЦ та ПЦУ? Глава Української греко-католицької церкви Святослав (Шевчук) вважає реальним у перспективі єднання УГКЦ з Православною церквою України. Однак про відновлення структур чи перепідпорядкування однієї церкви іншій не йдеться.

      Раніше Блаженніший Святослав що Томос про автокефалію Православній церкві України – це історична подія для всієї України, яка матиме значний вплив. Крім того, тут сподіваються, що об'єднання всіх Церков України допоможе перемогти російського агресора.

      Останні заяви від угкц та пцу щодо об'єднання:
      blog_ava
      Скандал з ANNA MARIA: Сергій Притула жорстко відповів журналісту Роману Скрипіну
      сьогодні
      18635
      Теги: Новини України Епіфаній УГКЦ Святослав Шевчук Православна церква України Релігія
      Джерело: 24 Канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Зухвала зачистка: людина кума Путіна стала членом Вищої кваліфкомісії суддів
      сьогодні , 19:00 Зухвала зачистка: людина кума Путіна стала членом Вищої кваліфкомісії суддів
      Сергій Лещенко 269
      Повідок короткий, Сергію, – журналіст Скрипін дав резонансну відповідь Притулі
      сьогодні , 17:33 Повідок короткий, Сергію, – журналіст Скрипін дав резонансну відповідь Притулі
      1853
      "Беркут" досі мріє помститись українцям за Майдан
      сьогодні , 17:00 "Беркут" досі мріє помститись українцям за Майдан
      Єгор Соболєв 737
      Боротьба з ФОПами замість боротьби з офшорами: уряд хоче підірвати ІТ-індустрію
      сьогодні , 16:00 Боротьба з ФОПами замість боротьби з офшорами: уряд хоче підірвати ІТ-індустрію
      Віталій Шабунін 488
      Прямо в руки Медведчука: соратник Порошенка саботував закриття телеканалу "112 Україна"
      сьогодні , 15:00 Прямо в руки Медведчука: соратник Порошенка саботував закриття телеканалу "112 Україна"
      Сергій Лещенко 1056
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      "Так жити – страшно, планую втікати звідси": житель Армянська розповів про ситуацію в місті
       13 жовтня 2018 , 16:01
      Експерти оцінили, від виплати якої суми боргу Україні "Газпром" точно не відкрутиться
       21 квітня 2018 , 10:15
      "Пересічникам на євробляхах" значно спростять життя
       22 серпня 2018 , 14:50
      "Хочеться, щоб зі Словаччиною зіграв Коноплянка, бо гравець без ігрової практики – не футболіст", – екс-тренер збірної України
       15 листопада 2018 , 19:28
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук