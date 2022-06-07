Ермак назвал несколько важных шагов по вывозу зерна из Украины

Российские убийцы пытаются искусственно создать продовольственный кризис. Для этого они воруют зерно или уничтожают хранилища.

Об этом рассказал руководитель Офиса Президента Андрей Ермак. Он отметил, что глава внешнеполитического ведомства Евросоюза Жозеп Боррель знает, что российские войска уничтожили второй по величине зерновой терминал в Украине.

Борель отреагировал на ракетный удар по зерновому терминалу в Николаеве .

"Слова Борреля вполне справедливы: "В свете таких сообщений дезинформация, которую распространяет Путин, чтобы отвести вину, становится еще более циничной". Россия блокирует наши порты, обстреливает зерновые терминалы и ворует зерно. Она заняла часть наших территорий, помешав посевную", – написал Ермак.

Остановить планы России

По словам руководителя Офиса Президента, в настоящее время мир должен способствовать Украине в таких важных шагах. Речь идет о военных конвоях для танкеров, чтобы безопасно вывезти зерно из портов.

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Ермак подчеркнул, что следует увеличивать санкционное давление. Делать это нужно и против отдельных представителей элит Кремля, и против его энергетического сектора и банковской системы. Приоритетным является газовое эмбарго для России. Кроме этого, важно оружие для освобождения территорий от оккупантов.

Больше оружия и как можно скорее, чтобы остановить любые планы России продвигаться дальше и выбить их из нашей земли,

– заявил Ермак.

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