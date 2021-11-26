Ермак по телефону поговорил с советником Байдена по нацбезопасности

Андрей Ермак провел переговоры с Джейком Салливаном. Чиновники обсудили стягивание Россией войск к украинским границам, а также подняли вопрос совместного противодействия стране-агрессору.

Глава Офиса президента и советник президента США по нацбезопасности пообщались по телефону 26 ноября. Соответствующее сообщение обнародовали на официальном сайте Белого дома.

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В то же время собеседники согласились, что все стороны должны продолжать дипломатические усилия для деэскалации напряженности. Кроме этого, Джейк Салливан подтвердил непоколебимую приверженность Соединенных Штатов суверенитету и территориальной целостности Украины.

США предупреждают Европу

Соединенные Штаты предупредили европейских союзников о том, что Россия может планировать вторжение в Украину – учитывая наращивание войск и вооружений вдоль границы.

Кроме этого, американская разведка информирует, что действия страны-агрессора будут зависеть от погоды. Следовательно, эскалация "может произойти через несколько недель, если Запад не вмешается".

Обострение на границе Украины с Россией: что известно

Генсек НАТО Йенс Столтенберг проинформировал, что они фиксируют большое скопление российских войск у границы. Оценивая это как возможность реализовать потенциальные агрессивные действия.

По информации СМИ, Великобритания готова направить в Украину примерно 600 бойцов сил спецназначения. Об этом заговорили на фоне опасения относительно подготовки Россией вторжения.

Дмитрий Кулеба во время разговора по телефону с высоким представителем ЕС Жозепом Боррелем призвал принять меры для предотвращения угрозы Кремля.