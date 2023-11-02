Уничтожили 243 из 228 "Шахедов" и не только: Ермак рассказал о достижениях ПВО Украины за октябрь
Источник:Андрей Ермак
Андрей Ермак рассказал об успехах защитников нашего неба за октябрь 2023 года. В тот месяц Россия атаковала Украину дронами-камикадзе и ракетами.
Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак поделился инфографикой, посвященной работе украинской ПВО за прошлый месяц. Он выложил ее в своих соцсетях.
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Какая статистика за октябрь
Как видно по картинке, в течение октября российские захватчики выпустили в сторону Украины 243 "Шахеда". Также в течение месяца оккупанты атаковали наше государство 9 крылатыми ракетами и 15 управляемыми авиационными ракетами типа Х-59.
Наше ПВО навсегда приземлило 228 вражеских ударных беспилотников. Также украинские защитники сбили 8 крылатых ракет и 11 управляемых авиационных ракет оккупантов.
Таковы цифры воздушных атак россиян и сбивание целей нашей ПВО,
– написал глава ОП.
Достижения нашей ПВО за октябрь / Инфографика Андрея Ермака
Другие новости о ПВО
- Военный эксперт Роман Свитан недавно в разговоре с 24 Каналом заявил, что Украина объединяет западные ракеты с советскими пусковыми установками и радарами. Таким образом государство пытается максимально усилить свою ПВО. Полковник запаса ВСУ назвал это нормальной практикой для западных стран.
- Об этих гибридах также рассказал основатель благотворительного фонда "Закроем небо Украины" Игорь Романенко. По словам эксперта, специалистам удалось объединить установки "Бук" с ракетами Sea Sparrow. Также они смогли объединить советские радары с ракетами AIM-9M Sidewinder и Patriot с советскими пусковыми установками.
- Напомним, сейчас в Германии более 60 наших военных овладевают ЗРК Patriot. Обучение будет продолжаться 3 – 4 недели. Берлин может затем передать эти зенитно-ракетные комплексы Украине.