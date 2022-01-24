Ермак и Салливан обсудили вызовы в области безопасности вокруг Украины

Глава Офиса Президента Андрей Ермак 24 января провел переговоры с советником президента США Джейком Салливаном. Главной темой была ситуация безопасности вокруг Украины.

В ходе беседы политики говорили об активном сотрудничестве для укрепления обороноспособности нашей страны.

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Андрей Ермак назвал разговор с Джейком Салливаном предметным и подчеркнул необходимость продолжения постоянного диалога. Среди главных тем разговора Ермак выделил:

вызовы в области безопасности вокруг Украины;

внутриполитическую ситуацию в Украине

Продолжаем действовать сообща. Деэскалация путем дипломатии и активное сотрудничество для укрепления нашей обороноспособности,

– подчеркнул Ермак.

Добавим, что предварительные телефонные разговоры Ермака и Салливана состоялись 12 и 17 января. В ходе них политики отметили важность продолжения переговоров в нормандском формате, а также обсудили ситуацию с агрессией России.

Угроза вторжения России: главное

О возможности полномасштабного российского вторжения в западных СМИ говорят еще с октября 2021 года. По данным разведки, Россия активно наращивает войска у наших границ.

На фоне угрозы полномасштабного российского вторжения в Украину США, Великобритания, Австралия, Германия и Япония приняли решение об эвакуации семей своих дипломатов. В то же время многие страны заявили, что не будут высылать своих дипломатов из Украины.

Джо Байден размышляет о размещении американских военных и техники в странах Балтии и Восточной Европе. Это известие вызвало у России настоящую истерику.

Ранее Владимир Зеленский обратился к украинцам из-за угрозы со стороны России. Президент призвал не паниковать и не скупать гречку, ведь угроза не стала больше. Он напомнил, что война с Россией длится уже восьмой год.

Даже по худшему развитию событий Украина не останутся в одиночестве. По состоянию на сейчас многие страны передали многочисленную военную помощь, в том числе летальное оружие.

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Полный текст публикации Андрея Ермака:

В продолжение постоянного диалога, предметный разговор с Джейком Салливаном. О вызовах в области безопасности вокруг Украины. О внутриполитической ситуации в Украине. Продолжаем действовать сообща. Деэскалация путем дипломатии и активное сотрудничество для укрепления нашей обороноспособности.