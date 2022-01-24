Під час бесіди політики говорили про активну співпрацю для зміцнення обороноздатності нашої країни.
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Андрій Єрмак назвав розмову з Джейком Салліваном предметною та наголосив на необхідності продовження постійного діалогу. Серед головних тем розмови Єрмак виділив:
- виклики в галузі безпеки навколо України;
- внутрішньополітичну ситуацію в Україні.
Продовжуємо діяти спільно. Деескалація шляхом дипломатії та активну співпрацю для зміцнення нашої обороноздатності,
– наголосив Єрмак.
Додамо, що попередні телефонні розмови Єрмака і Саллівана відбулися 12 й 17 січня. Під час них політики відзначили важливість продовження переговорів у нормандському форматі, а також обговорили ситуацію з агресією Росії.
Загроза вторгнення Росії: головне
- Про можливість повномасштабного російського вторгнення у західних ЗМІ говорять ще від жовтня 2021 року. За даними розвідки, Росія активно нарощує війська біля наших кордонів.
- На фоні загрози повномасштабного російського вторгнення до України США, Велика Британія, Австралія, Німеччина та Японія ухвалили рішення про евакуацію родин своїх дипломатів. Водночас чимало країн заявили, що не висилатимуть своїх дипломатів з України.
- Джо Байден роздумує над розміщенням американських військових і техніки у країнах Балтії та Східній Європі. Ця звістка викликала в Росії справжню істерику.
- Раніше Володимир Зеленський звернувся до українців через загрозу з боку Росії. Президент закликав не панікувати та не скуповувати гречку, адже загроза не стала більшою. Він нагадав, що війна з Росією триває вже восьмий рік.
- Навіть за найгіршим розвитком подій Україна не залишаться на самоті. Станом на зара чимало країн передали численну військову допомогу, зокрема летальну зброю.
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Повний текст публікації Андрія Єрмака:
У продовження постійного діалогу, предметна розмова з Джейком Салліваном. Про виклики в галузі безпеки навколо України. Про внутрішньополітичну ситуацію в Україні. Продовжуємо діяти спільно. Деескалація шляхом дипломатії та активну співпрацю для зміцнення нашої обороноздатності.