Під час бесіди політики говорили про активну співпрацю для зміцнення обороноздатності нашої країни.

Важливо Росія може напасти на Україну: які країни хочуть евакуювати своїх дипломатів

Андрій Єрмак назвав розмову з Джейком Салліваном предметною та наголосив на необхідності продовження постійного діалогу. Серед головних тем розмови Єрмак виділив:

  • виклики в галузі безпеки навколо України;
  • внутрішньополітичну ситуацію в Україні.

Продовжуємо діяти спільно. Деескалація шляхом дипломатії та активну співпрацю для зміцнення нашої обороноздатності,
– наголосив Єрмак.

Додамо, що попередні телефонні розмови Єрмака і Саллівана відбулися 12 й 17 січня. Під час них політики відзначили важливість продовження переговорів у нормандському форматі, а також обговорили ситуацію з агресією Росії.

Загроза вторгнення Росії: головне

  • Про можливість повномасштабного російського вторгнення у західних ЗМІ говорять ще від жовтня 2021 року. За даними розвідки, Росія активно нарощує війська біля наших кордонів.
  • На фоні загрози повномасштабного російського вторгнення до України США, Велика Британія, Австралія, Німеччина та Японія ухвалили рішення про евакуацію родин своїх дипломатів. Водночас чимало країн заявили, що не висилатимуть своїх дипломатів з України.
  • Джо Байден роздумує над розміщенням американських військових і техніки у країнах Балтії та Східній Європі. Ця звістка викликала в Росії справжню істерику.
  • Раніше Володимир Зеленський звернувся до українців через загрозу з боку Росії. Президент закликав не панікувати та не скуповувати гречку, адже загроза не стала більшою. Він нагадав, що війна з Росією триває вже восьмий рік.
  • Навіть за найгіршим розвитком подій Україна не залишаться на самоті. Станом на зара чимало країн передали численну військову допомогу, зокрема летальну зброю.

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Повний текст публікації Андрія Єрмака:

У продовження постійного діалогу, предметна розмова з Джейком Салліваном. Про виклики в галузі безпеки навколо України. Про внутрішньополітичну ситуацію в Україні. Продовжуємо діяти спільно. Деескалація шляхом дипломатії та активну співпрацю для зміцнення нашої обороноздатності.