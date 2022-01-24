Під час бесіди політики говорили про активну співпрацю для зміцнення обороноздатності нашої країни.

Важливо Росія може напасти на Україну: які країни хочуть евакуювати своїх дипломатів

Андрій Єрмак назвав розмову з Джейком Салліваном предметною та наголосив на необхідності продовження постійного діалогу. Серед головних тем розмови Єрмак виділив:

виклики в галузі безпеки навколо України;

внутрішньополітичну ситуацію в Україні.

Продовжуємо діяти спільно. Деескалація шляхом дипломатії та активну співпрацю для зміцнення нашої обороноздатності,

– наголосив Єрмак.

Додамо, що попередні телефонні розмови Єрмака і Саллівана відбулися 12 й 17 січня. Під час них політики відзначили важливість продовження переговорів у нормандському форматі, а також обговорили ситуацію з агресією Росії.

Загроза вторгнення Росії: головне

Про можливість повномасштабного російського вторгнення у західних ЗМІ говорять ще від жовтня 2021 року. За даними розвідки, Росія активно нарощує війська біля наших кордонів.

На фоні загрози повномасштабного російського вторгнення до України США, Велика Британія, Австралія, Німеччина та Японія ухвалили рішення про евакуацію родин своїх дипломатів. Водночас чимало країн заявили, що не висилатимуть своїх дипломатів з України.

Джо Байден роздумує над розміщенням американських військових і техніки у країнах Балтії та Східній Європі. Ця звістка викликала в Росії справжню істерику.

Раніше Володимир Зеленський звернувся до українців через загрозу з боку Росії. Президент закликав не панікувати та не скуповувати гречку, адже загроза не стала більшою. Він нагадав, що війна з Росією триває вже восьмий рік.

Навіть за найгіршим розвитком подій Україна не залишаться на самоті. Станом на зара чимало країн передали численну військову допомогу, зокрема летальну зброю.

Важливо! Збройні сили України готові протистояти агресії Кремля та захищати нашу землю. До того ж міжнародні партнери підтримують суверенітет, територіальну цілісність України та готові вводити проти Росії нові посилені санкції.

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Повний текст публікації Андрія Єрмака:

У продовження постійного діалогу, предметна розмова з Джейком Салліваном. Про виклики в галузі безпеки навколо України. Про внутрішньополітичну ситуацію в Україні. Продовжуємо діяти спільно. Деескалація шляхом дипломатії та активну співпрацю для зміцнення нашої обороноздатності.