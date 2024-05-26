Не захотели: Зеленский заявил, что просил Байдена и ЕС ввести санкции против России до вторжения

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что просил США и ЕС ввести санкции против Кремля. Подобная просьба должна была касаться и российского диктатора Владимира Путина.

Как рассказал украинский лидер в интервью для центральноазиатских СМИ, такой призыв он озвучил еще до полномасштабного вторжения. Однако наш президент получил отказ.

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Все сказали, что нет

Я просил президента Байдена (президента США – 24 Канал) и Европейский Союз ввести санкции против Кремля, Путина, его окружения, энергетики (России – 24 Канал) до момента вторжения, чтобы он знал, что будет больно. Чтобы их люди знали, что будет больно экономически,

– сказал Зеленский.

По его словам, просьбы нашего государства проигнорировали, Соединенные Штаты и Европейский Союз отказались вводить санкции. На тот момент лидеры выступили за то, что подобный шаг будет осуществлен только в случае начала агрессии.

"Все сказали, что нет: сначала шаг должны сделать россияне, а потом мы сделаем соответствующие шаги. И что в итоге? В результате большие человеческие потери, непоправимые. И мне кажется, что это катастрофа. Мне кажется, мы сидим с вами в руине. Убитые люди, судьбы, издевательства", – добавил он.

Санкции против России