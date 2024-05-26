Як розповів український лідер в інтерв'ю для центральноазіатських ЗМІ, такий заклик він озвучив ще до повномасштабного вторгнення. Однак наш президент отримав відмову.

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Усі сказали, що ні

Я просив президента Байдена (президента США, – ред.) та Європейський союз запровадити санкції проти Кремля, Путіна, його оточення, енергетики (Росії – ред.) до моменту вторгнення, щоб він знав, що буде боляче. Щоб їх люди знали, що буде боляче економічно,

– сказав Зеленський.

За його словами, прохання нашої держави проігнорували, Сполучені Штати та Європейський Союз відмовилися запроваджувати санкції. На той момент лідери виступили за те, що подібний крок буде здійснено лише у разі початку агресії.

"Усі сказали, що ні: спочатку крок мають зробити росіяни, а потім ми зробимо відповідні кроки. І що зрештою? У результаті великі людські втрати, непоправні. І мені здається, що це катастрофа. Мені здається, ми сидимо з вами в руїні. Вбиті люди, долі, знущання", – додав він.

Санкції проти Росії