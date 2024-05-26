Як розповів український лідер в інтерв'ю для центральноазіатських ЗМІ, такий заклик він озвучив ще до повномасштабного вторгнення. Однак наш президент отримав відмову.
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Усі сказали, що ні
Я просив президента Байдена (президента США, – ред.) та Європейський союз запровадити санкції проти Кремля, Путіна, його оточення, енергетики (Росії – ред.) до моменту вторгнення, щоб він знав, що буде боляче. Щоб їх люди знали, що буде боляче економічно,
– сказав Зеленський.
За його словами, прохання нашої держави проігнорували, Сполучені Штати та Європейський Союз відмовилися запроваджувати санкції. На той момент лідери виступили за те, що подібний крок буде здійснено лише у разі початку агресії.
"Усі сказали, що ні: спочатку крок мають зробити росіяни, а потім ми зробимо відповідні кроки. І що зрештою? У результаті великі людські втрати, непоправні. І мені здається, що це катастрофа. Мені здається, ми сидимо з вами в руїні. Вбиті люди, долі, знущання", – додав він.
Санкції проти Росії
- 23 лютого 2024 року США ввели масштабний пакет санкцій проти країни-агресора. Джо Байден заявляв, що йдеться про понад 500 нових сакцій проти Росії за загарбницьку війну проти України та смерть Навального.
- Сполучені Штати 1 травня оголосили санкції проти майже 200 фізичних і юридичних осіб, що сприяють військово-промисловому комплексу країни-агресорки та допомагають їй ухилятися від уже накладених обмежень.
- Нова Зеландія впровадить санкції проти 28 фізичних та 14 юридичних осіб, які надають підтримку Росії. Ці санкції спрямовані проти тих, хто сприяє примусовому переміщенню українських дітей до Росії та окупованої частини України.
- У березні 2023 року Міністерство фінансів Німеччини оцінювало заморожені активи росіян у 5,25 мільярда доларів. Сьогодні ця цифра зменшилась і оцінюється у 3,95 мільярда євро. Міністр фінансів країни планує створити новий орган.
- Франція і Нідерланди запропонували ввести санкції ЄС проти банків по всьому світу, які допомагають російським військовим закуповувати зброю і технології.