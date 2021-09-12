ЕС должен защищать свои границы, – Меркель обвинила Беларусь в гибридных атаках
12 сентября 2021 , 10:45Читати новину українською
Источник:TVP-INFO
Ангела Меркель обвинила режим самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко в гибридных атаках на Евросоюз. По словам политика официальный Минск пытается использовать мигрантов в качестве средства давления на Литву и Польшу.
По словам канцлера Германии Меркель, необходимо оказывать помощь, но в то же время защищать свои границы. Политик также обратилась к правительству Польши и самопровозглашенного руководства Беларуси. Меркель призвала их разрешить международным организациям позаботиться о мигрантах.
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Мы сейчас видим на восточной границе гибридные атаки, средства давления в виде беженцев. Это касается Литвы и Польши,
– отметила Меркель.
Ситуация на границах осложняется
- Из-за осложнения ситуации на польско-белорусской границе Дуда 2 сентября одобрил введение чрезвычайного положения в некоторых регионах Подляшья и Люблинского воеводства. Оно будет действовать не менее 30 дней.
- Кроме того, Польша из-за наплыва мигрантов начала строительство стены на границе с Беларусью. Работы стартовали еще в августе. Протяженность стены составит 150 метров.
- Ситуация остается напряженной также на границе Беларуси и Литвы. В частности, литовские СМИ сообщили, что неизвестные силовики с помощью спецтехники и щитов выталкивают мигрантов на территорию соседней страны.
- Режим чрезвычайной ситуации Литва ввела еще 3 июля. Он продлится минимум до ноября 2021 года.