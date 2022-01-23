ЕС готовит санкции, но они не будут касаться "Северного потока-2", – глава МИД Австрии

23 января 2022 , 15:31
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Источник:

Presse am Sonntag

Евросоюз готовит новый пакет санкции против России, если она вторгнется в Украину. Однако они не будут касаться ни газа, ни "Северного потока-2".

Об этом министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг рассказал в интервью.

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Шалленберг констатировал, что Европа в определенной степени зависит от энергии из России.

Мы не сможем изменить это сразу, если мы хотим получать тепло и электричество,
 – объяснил позицию Евросоюза австрийский министр.

Он подчеркнул, что ЕС готов к диалогу с Россией на равных, но при эскалации конфликта с Украиной Брюссель даст быстрый ответ – крупные экономические санкции.

В то же время Владимир Зеленский призвал партнеров к немедленному введению санкций против России. Ведь ждать эскалацию – неправильная и недейственная стратегия.

Обратите внимание! Издание Axios заявило, что на встрече с американскими сенаторами в Киеве Зеленский также призвал их к немедленным санкциям против России. Он подчеркивал, что после эскалации ограничения будут "нейтральными" и особого эффекта не будут иметь.

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Автор: Альона Захарова