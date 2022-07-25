В Еврокомиссии заявили, что полное прекращение поставок газа из России рано или поздно наступит

В Евросоюзе хотят подготовиться к тому, что кремль может прекратить поставки газа. Пока в Еврокомиссии говорят, что нужно экономить потребление голубого топлива.

В ЕС уже определились, что Россия является ненадежным поставщиком газа. Это после Олафа Шольца подтвердила и президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

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ЕС должен быть независим от решений кремля

Фон дер Ляен отметила: Брюссель должен быть независим от решений кремля. россиян надежными партнерами по энергообеспечиванию назвать невозможно.

"Газпром" заведомо держал низкие объемы. Между тем Россия поставляет газ лишь частично или не поставляет совсем в двенадцать государств-членов. Поэтому Европа должна быть готова к худшему сценарию: полной остановки поставок газа рано или поздно.

– объяснила глава Еврокомиссии.

В ЕС считают, чтобы смягчить последствия этого, нужно сэкономить 15 процентов потребления газа уже до марта следующего года. Речь идет о 45 миллиардах кубометров газа.

ЕС хочет быть независимым от импорта газа из России до 2027 года

Страны-члены ЕС хотят стать полностью независимыми от импорта российского газа в не позднее 2027 года. В Брюсселе планируют инвестировать около 300 миллиардов евро в возобновляемые источники энергии, параллельно – заключают соглашения с более надежными партнерами – такими, как США и Норвегия.

Тем временем Венгрия попросила у России дополнительные 700 миллионов кубометров газа.

7 пакет санкций ЕС против России: что о нем известно

21 июля ЕС ввел седьмой пакет санкций против государства-агрессора.

В новом перечне ограничений против России – эмбарго на российское золото и замораживание активов "Сбербанка".

Также санкции ввели против 57 россиян. В списке – политики, чиновники, бизнесмены.

Под карательные ограничения попал и ряд юридических лиц.

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