Будет играть по правилам Орбана: как Евросоюз может обуздать Венгрию

В четверг, 1 февраля, в Брюсселе состоится голосование ЕС за четырехлетнюю программу поддержки Украины в размере 50 миллиардов евро. Если Венгрия снова наложит вето, ее могут лишить финансирования.

Политолог, партнер коммуникационного агентства Good Politics Максим Джигун объяснил 24 Каналу, почему такой рычаг воздействия эффективнее применения седьмой статьи Договора ЕС. Дело в том, что лишить Будапешт права голоса гораздо сложнее.

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Существует трехступенчатая процедура, предусматривающая голосование абсолютно всех стран Евросоюза за признание Венгрии страной, действующей вопреки интересам и создающей опасность для ЕС. После этого еще Совет Европы должен проголосовать за такое решение.

То есть, это может растянуться на месяцы и годы. А вот возможность ограничить финансирование Венгрии таким же способом ветирования одним членом Евросоюза или несколькими гораздо проще и эффективнее с практической точки зрения,

– отметил Джигун.

К слову, на Венгрию уже не впервые пытаются повлиять с помощью денег. В преддверии декабрьского саммита ЕС, когда открыли переговоры о присоединении Украины, для Будапешта разморозили 10 миллиардов евро.

Венгрия больше зависит от ЕС, чем от России

Венгерская экономика гораздо сильнее зависит от европейских траншей, чем от российского газа. Потеря финансирования ЕС может привести к необратимым последствиям в стране.

Поэтому сегодня некоторые страны Евросоюза, прежде всего Берлин и Париж, согласны играть по тем правилам, которые предложил Орбан. Если нет желания поддерживать решения большинства в Евросоюзе, соответственно отдельные игроки также имеют право не принимать решения в пользу Венгрии,

– констатировал Джигун.

Этот фактор влияния на Виктора Орбана будет гораздо эффективнее любых уговоров голосовать так, как сегодня этого требует ситуация безопасности, политическая и экономическая.

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