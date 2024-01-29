Політолог, партнер комунікаційної агенції Good Politics Максим Джигун пояснив 24 Каналу, чому такий важіль впливу ефективніший, ніж застосування сьомої статті Договору ЄС. Річ у тім, що позбавити Будапешт права голосу набагато складніше.

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Існує триступенева процедура, яка передбачає голосування абсолютно всіх країн Євросоюзу за визнання Угорщини країною, що діє всупереч інтересам і створює небезпеку для ЄС. Після того ще Рада Європи має проголосувати за таке рішення.

Тобто, це може розтягнутися на місяці й роки. А от можливість обмежити фінансування Угорщини в такий же спосіб ветування одним членом Євросоюзу чи кількома набагато простіше й ефективніше з практичного погляду,

– зазначив Жигун.

До слова, на Угорщину вже не вперше намагаються вплинути за допомогою грошей. Напередодні грудневого саміту ЄС, коли відкрили переговори про приєднання України, для Будапешта розморозили 10 мільярдів євро.

Угорщина більше залежить від ЄС, ніж від Росії

Угорська економіка набагато сильніше залежить від європейських траншів, ніж від російського газу. Втрата фінансування ЄС може призвести до незворотних наслідків у країні.

Тому сьогодні деякі країни Євросоюзу, передусім Берлін і Париж, згодні грати за тими правилами, які запропонував Орбан. Якщо немає бажання підтримувати рішення більшості в Євросоюзі, відповідно окремі гравці також мають право не ухвалювати рішення на користь Угорщини,

– констатував Жигун.

Цей фактор впливу на Віктора Орбана буде набагато ефективніший, аніж будь-які вмовляння голосувати так, як сьогодні цього вимагає безпекова ситуація, політична й економічна.

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