Закрытие границ для Беларуси: Латушко сказал, как это может навредить Лукашенко
На днях стало известно, что страны ЕС рассматривают возможность закрыть полностью границу с Беларусью и Россией. И это очень плохая новость для Александра Лукашенко, учитывая экономическое положение его страны.
Об этом 24 Каналу рассказал заместитель руководителя Объединенного переходного кабинета и руководитель Народного антикризисного управления в Беларуси Павел Латушко. Он предположил, что Лукашенко вряд ли получится договориться со странами ЕС об эффективной работе границы.
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Беларусь может потерять статус транзитной страны
На сегодня Польша и Литва уже закрыли на двоих 6 пропускных пунктов на границе с Белоруссией. Это произошло в том числе и потому, что Лукашенко продолжает вести гибридную войну против своих западных соседей, используя нелегальных мигрантов.
20 ноября пройдет внеочередная встреча министров внутренних дел Польши, Литвы, Латвии, Эстонии и Финляндии. Ранее на подобной встрече страны выработали алгоритм противодействия угрозам с белорусской и российской границ. Среди наработанных решений закрытие новых пропускных пунктов на границе или полное его перекрытие. Оба решения остаются возможными.
"(В вопросе открытости границ – 24 Канал) на Лукашенко крайне мощно давит Китай. Важно, что Лукашенко не было среди приглашенных на саммит "Один пояс, один путь". Таким образом, ему дали понять, что он не способен обеспечить транзит китайских товаров в Европу через территорию Беларуси", – пояснил Латушко.
Поэтому белорусский диктатор стремится "договориться" со своими западными соседями. Но требование стран ЕС простое: закрытие границы с Россией и прекращение дестабилизации на границе с помощью мигрантов. Интерес же Лукашенко заключается в том, чтобы договориться о снятии санкций и признании его законным президентом Беларуси.
В связи с этим, вероятность успеха подобных переговоров является очень невысокой.
Павел Латушко о закрытии границы между ЕС и Беларусью: смотрите видео
Как Беларусь помогает России давить на Запад
- Лукашенко принимает участие в предположительно организованном Россией давлении на Польшу с помощью мигрантов. Это началось еще осенью 2021 года, когда в Беларуси внезапно оказались тысячи выходцев из Азии, стремившихся пересечь границу ЕС. Тогда Польша не без проблем, но остановила этот процесс, привлекая к нему военных.
- В то же время, летом 2023 года Владимир Путин неожиданно перебросил "Вагнер" к западной границе Беларуси. Ожидалось, что наемники будут прибегать к провокациям и действовать диверсионно-разведывательными группами. Впоследствии в воздушное пространство Польши залетело также 2 белорусских вертолета.
- Также из-за того, что на Беларусь долгое время не налагались столь же большие санкции, как на Москву, Кремль пользовался этим положением для получения товаров двойного назначения. Однако в августе этого года эту возможность существенно ограничили.