Закрытие границ для Беларуси: Латушко сказал, как это может навредить Лукашенко

На днях стало известно, что страны ЕС рассматривают возможность закрыть полностью границу с Беларусью и Россией. И это очень плохая новость для Александра Лукашенко, учитывая экономическое положение его страны.

Об этом 24 Каналу рассказал заместитель руководителя Объединенного переходного кабинета и руководитель Народного антикризисного управления в Беларуси Павел Латушко. Он предположил, что Лукашенко вряд ли получится договориться со странами ЕС об эффективной работе границы.

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На сегодня Польша и Литва уже закрыли на двоих 6 пропускных пунктов на границе с Белоруссией. Это произошло в том числе и потому, что Лукашенко продолжает вести гибридную войну против своих западных соседей, используя нелегальных мигрантов.

20 ноября пройдет внеочередная встреча министров внутренних дел Польши, Литвы, Латвии, Эстонии и Финляндии. Ранее на подобной встрече страны выработали алгоритм противодействия угрозам с белорусской и российской границ. Среди наработанных решений закрытие новых пропускных пунктов на границе или полное его перекрытие. Оба решения остаются возможными.

Финляндия активно рассматривает возможность закрыть все пропускные пункты на границе с Россией. Это решение связано с тем, что в страну пытается въехать слишком большое количество российских искателей убежища. Как предварительное мероприятие, Финляндия уже закрыла 50% маршрутов, соединявших ее с Россией.

"(В вопросе открытости границ – 24 Канал) на Лукашенко крайне мощно давит Китай. Важно, что Лукашенко не было среди приглашенных на саммит "Один пояс, один путь". Таким образом, ему дали понять, что он не способен обеспечить транзит китайских товаров в Европу через территорию Беларуси", – пояснил Латушко.

Поэтому белорусский диктатор стремится "договориться" со своими западными соседями. Но требование стран ЕС простое: закрытие границы с Россией и прекращение дестабилизации на границе с помощью мигрантов. Интерес же Лукашенко заключается в том, чтобы договориться о снятии санкций и признании его законным президентом Беларуси.

В связи с этим, вероятность успеха подобных переговоров является очень невысокой.

Павел Латушко о закрытии границы между ЕС и Беларусью: смотрите видео

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