ЕС и НАТО должны готовиться к разным сценариям наступления России на Украину, – МИД Латвии

Евросоюз и НАТО должны активнее готовиться к возможному вторжению России в Украину. Действия Кремля могут быть как полномасштабной войной, так и более мелкими операциями.

Об этом заявил министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс. Он намерен обратить внимание на необходимость более активной подготовки к угрозе.

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В частности, это касается возможных дальнейших гибридных действий России в отношении Украины.

Мы сейчас обсуждаем очень жесткие сценарии – полномасштабное вторжение в Украину, полномасштабные санкции экономического реагирования,

– заявил глава МИД Латвии.

Впрочем, по словам Ринкевичса, следует учитывать, что возможны и другие сценарии. Например, более мелкие операции или разные элементы гибридной войны. В этом направлении должен работать как Евросоюз, так и НАТО.

Министр также добавил, что соответствующий вопрос он поднимет на внеочередной встрече глав МИД стран НАТО, которая состоится 7 января, а также на запланированных в январе встречах министров иностранных дел и обороны ЕС.

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