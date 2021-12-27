В ЕС назвали противостояние угрозам России одним из итогов 2021 года

Жозеп Боррель упомянул Россию в контексте вызовов, которым в 2021 году противостоял Евросоюз. Глава европейской дипломатии пообещал "ответить со всей решительностью".

Боррель не обошел вниманием и Украину. Правда, он это сделал в контексте поддержки.

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Он подчеркнул, что ЕС должен продолжать поддерживать Украину или Молдову в сопротивлении давлению со стороны России и сохранять жесткий подход к Беларуси.

В нашем восточном соседстве 2021 год стал яркими примерами силовой политики, как мы видели в случаях с Украиной, Беларусью и Молдовой,

– говорится в предновогоднем обзоре главы дипломатии ЕС.

Чтобы противостоять этим угрозам, продолжил Боррель, ЕС оказывает "твердую и единую политическую, а также оперативную поддержку своим партнерам". В качестве примера он привел "пятый пакет санкций против режима Лукашенко в Беларуси".

По мнению главы дипломатии ЕС, саммит программы Восточное партнерство, который состоялся в Брюсселе 15 декабря подтвердил "стратегический, амбициозный и дальновидный подход ЕС" к своим восточноевропейским партнерам.

В 2021 году мы работали над защитой интересов и ценностей ЕС и укреплением основанного на правилах глобального порядка. Эта работа должна продолжиться в 2022 году со всей нашей решимостью,

– написал Боррель.

Что известно о саммите Восточного партнерства Он Он прошел в Бельгии 15 декабря . Участие в нем принял Президент Украины Владимир Зеленский, лидеры других стран партнерства и стран-членов ЕС, а также главы Евросовета и Еврокомиссии. В Украине ожидали, что саммит Восточного партнерства осудит дестабилизирующую политику Кремля, и что Евросоюз еще раз подтвердит свою солидарность с Украиной.

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