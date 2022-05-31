ЕС отключит Сбербанк от SWIFT и запретит еще три российских СМИ
Источник:"Европейская правда"
В шестом пакете антироссийских санкций будет отключение от SWIFT крупнейшего российского банка – Сбербанка. Также запретят трансляцию в ЕС трех пропагандистских СМИ.
Об этом сообщила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен во время пресс-конференции после саммита ЕС.
Венгрию освободили от нефтяного эмбарго против России
Она отметила, что другие элементы в 6-м пакете санкций присутствует десфитизация Сбербанка.
Сбербанк – это самый крупный российский банк с долей в 37%. Поэтому это хорошо, что сейчас мы десвифтизируем Сбербанк,
– сказала фон дер Ляен.
ЕС также запретил:
- страхование и перестрахование российских кораблей европейскими компаниями,
- предоставление российским компаниям разного рода бизнес-услуг,
- остановка трансляции в ЕС еще трех российских государственных СМИ , широко распространяющих дезинформацию.
Кроме того, как добавил президент Европейского совета Шарль Мишель, ЕС расширит санкционный перечень лиц, ответственных за военные преступления в Украине.
К слову, 30 мая Евросоюз согласовал запрет на экспорт российской нефти. Это позволит фактически сократить ориентировочно 90% импорта нефти из России в ЕС до конца 2022 года.
Да, новые санкции против России запретят:
- закупку сырой нефти;
- покупку нефтепродуктов из страны-террористки.
"Это сразу охватывает более 2/3 импорта нефти из России, сокращая огромный источник финансирования для ее военной машины", – объяснил Мишель.
Ранее Евросоюз затягивал введение 6-го пакета санкций против России. Владимир Зеленский задал риторический вопрос ЕС: "Откуда взялось столько могущества у тех, кто блокирует 6 пакет санкций против России?".
Коротко о 6 пакете санкций против России
- Евросоюз разработал шестой пакет санкций против России . Среди других ограничений он включает также эмбарго на поставку газа из России в страны Европы. В частности, это ударит по экономике России, ведь страна-агрессор не будет получать в бюджет много средств.
- Ведь, как писали СМИ, только за первые два месяца войны Россия заработала 62 миллиарда долларов от продаж газа, нефти и угля. Причем, большинство денег отправили страны Евросоюза. А за 2021 год Москва получила от ЕС 140 миллиардов евро, то есть по 12 миллиардов евро в месяц.
- 27 мая заместитель главы Офиса Президента Игорь Жовква рассказал, что без решения об эмбарго российской нефти 6-й пакет санкций будет не нужен . В частности известно, что процесс блокируют пророссийские власти Венгрии.
- 31 мая стало известно, что Европейский Союз согласовал частичное нефтяное эмбарго против России. Однако Венгрию от него освободили.