ЕС отверг призыв Меркель и Макрона провести саммит с Путиным, – СМИ
Источник:Bloomberg
Только в начале суток 25 июня завершились переговоры в Европейском Союзе по резонансной идее пригласить президента России Владимира Путина на переговоры. Как пишут СМИ, такого приглашения не будет.
Напомним, идею о саммите ЕС – Путин выдвинула канцлер Германии Ангела Меркель. Впоследствии это мнение поддержал президент Франции Эммануэль Макрон.
Здесь подробнее Макрон поддержал: Меркель задумала пригласить Путина на саммит ЕС
Путина не хотят видеть на саммите Евросоюза
Саммит Европейского Союза на уровне глав государств и правительств происходит 24 – 25 июня. Одним из его краеугольных тем являются отношения с Россией.
- Именно чтобы улучшить эти отношения, канцлер Германии Ангела Меркель выступила за прямые контакты ЕС с Россией и ее президентом Владимиром Путиным.
Заявление, что интересно, прозвучало после телефонного разговора Меркель и Путина 22 июня. Поэтому неудивительно, что в Кремле на слова Меркель отреагировали оперативно.
- Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что Владимир Путин благосклонно относится к инициативам по диалогу с Евросоюзом.
Однако инициативу Меркель в Евросоюзе не поддержали.
- Сначала премьер Нидерландов открыто заявил, что в саммите с Путиным, если такой будет, участвовать не собирается. А потом в СМИ со ссылкой на информированные источники сообщили, что лидеры стран ЕС в целом инициативу Меркель отвергли.
Как отметили в Bloomberg, сейчас Ангела Меркель потерпела "редкое публичное поражение". Ее идею убрали из окончательного коммюнике. При этом переговоры продолжались до первых часов пятницы, 25 июня.
Мнение к теме Опасное отклонение от политики санкций, – Кулеба об идее саммита ЕС и России