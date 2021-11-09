В ЕС рассказали, как режим Лукашенко заманивает мигрантов в Беларусь

Режим Александра Лукашенко напрямую причастен к миграционному кризису, который произошел в ЕС. Именно из-за политики самопровозглашенного президента Беларуси тысячи мигрантов больше суток штурмуют белорусско-польскую границу.

Об этом заявил спикер Еврокомиссии Петер Стано во время брифинга в Брюсселе. Он попытался объяснить, почему сложилась такая ситуация на границе Польши и Беларуси.

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По словам Стано, режим самопровозглашенного президента действует через свои дипломатические учреждения, чтобы уговаривать граждан других стран приехать в Беларусь, обещая им дальнейший путь в ЕС.

Как режим Лукашенко проводит эти неприемлемые и незаконные операции? Они общаются с потенциальными путешественниками через официальные каналы, такие, как белорусские консульства, посольства и т.п., которые выдают визы. Они говорят: вы можете приехать, вам будет предоставлен транспорт до границы,

– рассказал Стано.

Он добавил, что европейские чиновники в ближайшее время посетят несколько стран, из которых приезжают мигранты в Беларусь. О каких странах идет речь – пока неизвестно.

"В общем, если люди получают какую-то информацию якобы из официального источника, то они склонны верить в нее. Поэтому для нас важно не только информировать об этом страны, откуда едут мигранты, но и пытаться донести информацию до людей. Иногда даже органы власти в этих странах не знают о ситуации", – добавил Стано.

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Модель, по которой режим Лукашенко проводит свои действия, заставляет людей верить, что они могут приехать в Беларусь и дальше продолжить путь в ЕС.

Это часть бесчеловечного и даже гангстерского подхода Лукашенко. Он лжет людям и привозит их в Беларусь с лживыми обещаниями легко попасть в ЕС.

– сказал спикер Еврокомиссии.

Что этому предшествовало