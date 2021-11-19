В ЕС разработали план для борьбы с нелегальной перевозкой мигрантов

Евросоюз планирует провести ряд операций в 2022 году для борьбы с нелегальной перевозкой мигрантов. Хотят осуществить более 1,4 тысячи арестов.

По информации СМИ, подготовили 30 планов. Некоторые должны реализовать под эгидой отдельных государств-членов ЕС, а некоторые будут проводить агентство ЕС по контролю границ Frontex и Европол.

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Где будут проводить спецоперации

Европол якобы будет сотрудничать со странами Балканского региона, Китаем, Турцией.

Зато отдельные операции будут проводить Австрия, Франция, Греция, Германия, Италия, Польша, Португалия, Испания и Великобритания.

Например, Польша будет работать над прекращением контрабанды из Беларуси, Грузии, России, а также – из Украины.

Операции Австрии и Германии будут сосредоточены в районе Западных Балкан.

Frontex возглавит 8 операций, связанных с незаконным пересечением границы, пограничными проверками, мошенничеством с документами. Планируют осуществить около 1 000 арестов и 50 задержаний лиц, которых подозревают в пособничестве.

В планах фигурируют так называемые ежегодные показатели результативности. В частности, информация о задержании и изъятии фальшивых документов.

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