ЕС согласовал ряд санкций, которые "очень быстро введут" после нападения России
Европейский Союз одобрил ряд санкций против России. Их введут после того, как Кремль прибегнет к агрессии против Украины.
У дипломатии есть все шансы на успех, – Альбарес
Эти ограничения, мол, могут очень быстро ввести. Об этом заявил министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес на брифинге в Киеве 9 февраля, сообщает 24 канал.
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Мы согласовали целый ряд очень важных санкционных мер. Их воплотят в жизнь очень быстро в случае военной агрессии в отношении Украины. Конечно, это не тот сценарий, который мы хотели бы видеть, но мы к нему готовы.
– объяснил министр.
Он подчеркнул, что ограничения не будут вводиться заранее, ведь "они являются предостережением".
"Наша цель – найти решения, которые позволят защитить безопасность всех европейских государств. В то же время, защищая те принципы, на которых основывается международное право: это суверенитет, территориальная целостность государств и т.д.", – добавил глава МИД Испании.
Он отметил, что Испания и Евросоюз выступают за разрешение конфликта дипломатическим путем. Поэтому сейчас время для дипломатических усилий, а не работы над гипотетическими сценариями, которые пока совсем не соответствуют реальности. Кстати, Альбарес считает, что у дипломатии есть все шансы на успех.
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