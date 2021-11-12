Информация тревожная – Евросоюз о возможных планах российского вторжения в Украину

В Евросоюзе заявили, что встревожены наращиванием войск России у границы Украины. Также говорится, что это не похоже на учения.

Соответствующую информацию обнародовал на брифинге спикер ЕС Петер Стано 12 ноября.

К теме Россия может стремиться к продвижению вглубь территории Украины, – Кулеба

Евросоюз обеспокоен ситуацией на границе Украины

Стано заявил, что они продолжают следить за ситуацией. Он вспомнил, что в апреле 2021 года главы МИД уже имели разговор относительно российского военного наращивания у украинских границ и незаконно оккупированного Крыма.

Спикер заверил, что с тех пор "мы как Евросоюз работаем над тем, чтобы увеличить устойчивость Украины. И конечно же мы продолжаем следить за ситуацией".

Информация, которую мы сейчас получали от партнеров, является тревожной. Мы также обсуждаем ее с партнерами – США, Великобританией и другими, чтобы видеть, как развивается ситуация,

– заверил Стано.

Отвечая на уточняющие вопросы, Стано пояснил, что когда речь идет о стандартных военных учениях, то есть определенные правила и процедуры. В том числе и своевременное информирование партнеров о них. Однако Россия этого не сделала.

Представитель ЕС также добавил, что 15 ноября главы МИД еще обсудят ситуацию по новой концентрации российских войск вблизи границ Украины и на оккупированных территориях. Также они оценят, нужны ли ответные шаги.

Вероятные действия России на границе с Украиной: что известно