Можно только с грязными клетчатыми сумками: почему Европа ввела жесткие ограничения для россиян

Недавно Евросоюз запретил гражданам России ввозить автомобили, смартфоны, чемоданы, косметику и ряд других вещей. Таким решением ЕС ограничивает покупки горючего, потребления определенных вещей для россиян.

Таким образом Европа показала, где именно россияне должны и будут находиться. Такое мнение 24 Каналу озвучил политтехнолог Юрий Подорожний.

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Россияне хотели посмотреть на "загнивающую" жизнь

Как отметил Юрий Подорожний, россиянам запретили ввозить даже чемоданы. Поэтому россияне смогут приехать в Европу только с грязными клетчатыми сумками. Однако стоит вопрос, насколько страны, имеющие общую границу с Россией, будут соблюдать эти ограничения.

Ограничивают не только на большом экономическом уровне санкциями. Для каждого россиянина, который сидит дома и рассказывает о "загнивающей Америке", "непонятной" политической ситуации в ЕС, но очень стремится посмотреть на "загнивающую" жизнь, в ЕС ввели такие ограничения,

– подчеркнул он.

ЕС запретил россиянам ввозить ряд вещей